Horóscopo de hoy para Virgo del 16 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Estás inmerso en un proceso de sanación y depuración física y emocional. Rechazas conversaciones superficiales y buscas conexiones que profundicen. Tu foco al comunicarte estará en ir al fondo de las cuestiones, desentrañar los nudos y confrontar lo que antes permanecía oculto.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending