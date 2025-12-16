window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 16 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Virgo

(08/22 – 09/22)

Estás inmerso en un proceso de sanación y depuración física y emocional. Rechazas conversaciones superficiales y buscas conexiones que profundicen. Tu foco al comunicarte estará en ir al fondo de las cuestiones, desentrañar los nudos y confrontar lo que antes permanecía oculto.

Horóscopo de amor para Virgo

Sintiéndote amigable y abierto, muy pocas cosas pueden interrumpir o pararte de disfrutar el tiempo que pases con tus seres queridos. Tienes una oportunidad única para explorar tus emociones y descubrir si alguien que te importa es capaz de mostrar la confianza que esperas de ella y si siente lo mismo de ti.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

