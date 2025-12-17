window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 17 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

Tu crecimiento profesional toma intensidad y, si estás pensando en ascender, este es el instante para apostar fuerte. La constancia y la dedicación moverán las piezas a tu favor. Cada esfuerzo contará y puede acercarte al logro que vienes visualizando.

Horóscopo de amor para Acuario

Las personas disfrutan de tu compañía y están atraídas por ti. Si estas en una relación evitan seguir una tentación. Permanecer fiel a tu pareja es más importante que que ser el foco de atención de otras personas. Si eres soltero y conoces a alguien nuevo, es incierto si la relación será a largo plazo o solo un coqueteo.

Horóscopo de dinero para Acuario

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
