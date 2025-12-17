Horóscopo de hoy para Leo del 17 diciembre de 2025

Se abre un espacio íntimo en el que te animas a conectar con lo que realmente sientes. Ese compromiso emocional te acerca a tus afectos y a alguien del pasado, despertando recuerdos que sanan. Además, un vínculo que antes parecía secundario podría cobrar una relevancia inesperada.

Horóscopo de amor para Leo Te llevas bien con tu pareja e instintivamente entiendes lo que necesita y espera de ti y si estas preocupado sobre algo, puedes cambiarlo para que sea mejor. Si eres soltero, pasa el tiempo con otras personas. Cada conversación que tienes te enriquece y cada encuentro es probable que sea una intensa y memorable experiencia.

Horóscopo de dinero para Leo Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.