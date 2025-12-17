window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 17 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Se abre un espacio íntimo en el que te animas a conectar con lo que realmente sientes. Ese compromiso emocional te acerca a tus afectos y a alguien del pasado, despertando recuerdos que sanan. Además, un vínculo que antes parecía secundario podría cobrar una relevancia inesperada.

Horóscopo de amor para Leo

Te llevas bien con tu pareja e instintivamente entiendes lo que necesita y espera de ti y si estas preocupado sobre algo, puedes cambiarlo para que sea mejor. Si eres soltero, pasa el tiempo con otras personas. Cada conversación que tienes te enriquece y cada encuentro es probable que sea una intensa y memorable experiencia.

Horóscopo de dinero para Leo

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraLeo

No esperes ningún desarrollo que devaste la tierra. Si se refiere al sexo, disfruta tu manera de hacer el amor como siempre. Vas directo al grano y lo haces sin demasiados juegos previos, ropa erótica o platica sexual. Los principios estándar de placer serán buenos por un tiempo, pero ten cuidado de no aburrir a tu pareja innecesariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

