Horóscopo de hoy para Virgo del 17 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu círculo cercano se vuelve un caudal de optimismo que te anima a ver oportunidades donde antes solo percibías tensión. Con esa mirada renovada, afloran alternativas atractivas y un respiro que te permite replantear tus ideas, abriendo tu mente a enfoques más favorables.

Horóscopo de amor para Virgo

Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Virgo

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

