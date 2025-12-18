window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Cáncer del 18 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 18 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Cáncer

(06/21 – 07/20)

Hoy la curación toma importancia: cuerpo y emociones se depuran. Es un momento óptimo para iniciar tratamientos que impulsen bienestar. Sumas jugos, infusiones y prácticas naturales que favorecen la eliminación de toxinas, reactivan tu energía y despiertan tu potencia regeneradora.

Horóscopo de amor para Cáncer

Disfrutas de pasar el tiempo con tu pareja excluyendo a todos los demás. Esto puede llevar a dificultades con aquellos que confían en que tu llenaras tus compromisos anteriores. Parase que todo aquello que no te traiga placer inmediato o gratificación, es considerado como que no vale la pena hacer el esfuerzo por ello.

Horóscopo de dinero para Cáncer

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraCáncer

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

