Horóscopo de hoy para Géminis del 18 diciembre de 2025

Con la Luna en tu signo opuesto, las relaciones se vuelven protagonistas. Alguien podría revelarte una enseñanza que sacude tu visión. En pareja, se inicia una reorientación, haciendo el vínculo más intenso y despertando sensaciones que invitan a mayor profundidad y compromiso.

Horóscopo de amor para Géminis Si los desacuerdos y malos entendidos parecen prevalecer, más vale que te tomes un tiempo libre antes de que todo suba de nivel. Deja que aquellos cercanos a ti sepan claramente que necesitas espacio. Ellos entenderán y lo aceptaran. No tienes que explicar porque. Si tienes citas, es una buena idea cancelarlas, si es que puedes.

Horóscopo de dinero para Géminis Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.