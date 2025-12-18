window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 18 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 18 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu corazón inicia una alquimia silenciosa, haciéndose más profundo y expresivo. Cada palabra que pronuncies se vuelve vehículo de liberación, sanando antiguos dolores y secretos. La comunicación amorosa toca fibras sensibles, generando vínculos más intensos y capaces de conmover.

Horóscopo de amor para Libra

Parejas potenciales se dan cuenta de la confianza que tienes y disfrutan de compartir el tiempo contigo A cualquier lugar que vas, tu amistosa actitud natural reafirma a los demás. No pases por alto a tus viejos amigos, puedes sorprenderte con la reacción que recibas si decides contactar a un viejo amigo del que has estado estado mucho por ya un tiempo.

Horóscopo de dinero para Libra

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

