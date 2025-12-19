window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 19 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 19 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

El amor se vive con juego, diversión y compañerismo, alineando mente y corazón para entregarte al momento. Si tienes hijos, observarás su crecimiento y sentirás que es tiempo de compartir nuevas lecciones de vida, aprendiendo y enseñando juntos desde la experiencia compartida.

Horóscopo de amor para Leo

Eres capaz de abordar algo que has estado considerando desde hace mucho tiempo y haces de un deseo de mucho tiempo una realidad. Tal vez iniciando un nuevo pasatiempo o poniéndote en contacto con amigos. Con tu acercamiento abierto puedes instintivamente confiar en tus instintos sobre la mejor forma de proceder.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraLeo

Para ti, el sexo significa tranquilidad y relajación. Es posible que tu y tu pareja no sean tan aficionados a experimentar, sino que prefieren tomarse el tiempo y complacerse en un estilo más tranquilo de hacer el amor. Consiente a tu pareja con un tentador masaje corporal, bromea haciéndole esperar por las cosas más serias.

