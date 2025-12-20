Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 20 diciembre de 2025
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 20 diciembre de 2025. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 20 de diciembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
En tu horizonte asoma un nuevo amanecer, acompañado por alguien ecuánime y sabio que te señala un rumbo posible. Avanza con confianza, sin idealizar de más. Para crecer, será esencial despedirte de viejos fantasmas que aún pesan y abrirte a este nuevo ciclo.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu erotismo se enciende y descubres que la intimidad puede llevarte por un camino de placer expansivo. Conocerte y explorar junto a tu pareja será la brújula del encuentro. Eso sí: mantén tu vida privada en reserva, porque miradas ajenas podrían inhibir este proceso revelador.
Géminis
05/21 – 06/20
Con esta Luna Nueva se abre un momento propicio para encuentros y para acercar miradas diferentes con apertura. Se inicia un nuevo ciclo en las relaciones: tanto en pareja como soltero, el amor crecerá al soltar idealizaciones y bajar exigencias que ya no sirven.
Cáncer
06/21 – 07/20
Esta Luna Nueva invita a proteger tu energía y priorizar tu bienestar. Es un buen momento para integrar hábitos saludables: alimentación consciente, movimiento, descanso reparador y meditación diaria. Soltar creencias que ya no te sirven será clave para avanzar.
Leo
07/21 – 08/21
Esta Luna Nueva inaugura un ciclo de autoexpresión y conexión amorosa. Con hijos, el vínculo se percibe más cercano y vibrante. La clave está en soltar la necesidad de controlar, permitiendo que el afecto fluya con libertad y autenticidad, guiando la experiencia de manera natural.
Virgo
08/22 – 09/22
Con esta Luna Nueva se abre un momento propicio para redecorar tu hogar, cultivar la buena convivencia familiar y reencontrarte con los tuyos. Sin embargo, sigue tu propio criterio: no implementes reglas ajenas ni lo que otros consideran “correcto”.
Libra
09/23 – 10/22
Esta Luna Nueva invita a disfrutar de estudios o paseos en compañía, recordándote que, aprender junto a otro, potencia el placer del conocimiento. Las conversaciones también cobrarán relevancia: habla de lo que más te gusta y deja que las obligaciones no lo ocupen todo.
Escorpio
10/23 – 11/22
Esta Luna Nueva favorece el inicio de un emprendimiento comercial conjunto. Puede que debas ceder algo de protagonismo para que el proyecto evolucione. Mantén una perspectiva abierta y permite que la prosperidad se desarrolle sin interferencias ni obstáculos innecesarios.
Sagitario
11/23 – 12/20
La Luna Nueva ilumina tu signo, abriendo un momento indicado para destacar tus talentos e iniciar proyectos o viajes que te entusiasmen. La cercanía de Venus aporta un impulso creativo y atractivo, aunque será clave ajustar expectativas y no idealizar demasiado lo que ocurra.
Capricornio
12/21 – 01/19
Hoy es un día de introspección y conexión espiritual. Soltar situaciones pasadas o ideas que ya no te representan abre espacio para sentirte integrado con el cosmos. Al liberar estos condicionamientos, preparas tu alma para dejarse guiar por una sabiduría universal.
Acuario
01/20 – 02/18
En esta Luna Nueva, un proyecto de pareja puede encaminarse y, si estás solo, podrías conocer a alguien especial en una reunión o celebración. Lo social se vuelve tu puerta a una mayor libertad, aunque será clave fortalecer tu confianza para que lo económico no frene tus planes.
Piscis
02/19 – 03/20
En esta Luna Nueva, las relaciones públicas jugarán un papel clave para alcanzar tus objetivos y mejorar tu posición. Podría surgir un proyecto profesional en colaboración, pero será fundamental no controlar cada paso: la confianza mutua será el verdadero motor para lograr tus ambiciones.