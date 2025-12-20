Horóscopo de hoy para Aries del 20 diciembre de 2025
En tu horizonte asoma un nuevo amanecer, acompañado por alguien ecuánime y sabio que te señala un rumbo posible. Avanza con confianza, sin idealizar de más. Para crecer, será esencial despedirte de viejos fantasmas que aún pesan y abrirte a este nuevo ciclo.
