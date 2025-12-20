Horóscopo de hoy para Cáncer del 20 diciembre de 2025
Esta Luna Nueva invita a proteger tu energía y priorizar tu bienestar. Es un buen momento para integrar hábitos saludables: alimentación consciente, movimiento, descanso reparador y meditación diaria. Soltar creencias que ya no te sirven será clave para avanzar.
