Horóscopo de hoy para Géminis del 20 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 20 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con esta Luna Nueva se abre un momento propicio para encuentros y para acercar miradas diferentes con apertura. Se inicia un nuevo ciclo en las relaciones: tanto en pareja como soltero, el amor crecerá al soltar idealizaciones y bajar exigencias que ya no sirven.
