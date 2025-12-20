Horóscopo de hoy para Leo del 20 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Esta Luna Nueva inaugura un ciclo de autoexpresión y conexión amorosa. Con hijos, el vínculo se percibe más cercano y vibrante. La clave está en soltar la necesidad de controlar, permitiendo que el afecto fluya con libertad y autenticidad, guiando la experiencia de manera natural.
