Horóscopo de hoy para Leo del 20 diciembre de 2025

Esta Luna Nueva inaugura un ciclo de autoexpresión y conexión amorosa. Con hijos, el vínculo se percibe más cercano y vibrante. La clave está en soltar la necesidad de controlar, permitiendo que el afecto fluya con libertad y autenticidad, guiando la experiencia de manera natural.

Horóscopo de amor para Leo Entiendes los asuntos que más importan en tu vida privada. Eres capaz de resolver desacuerdos existentes y enfrentar las consecuencias, aun cuando encuentres difícil hablar sobre ciertas cosas. Te expresas bien y estás listo para hacer compromisos cuando sean necesarios.

Horóscopo de dinero para Leo Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.