Horóscopo de hoy para Libra del 20 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 20 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Esta Luna Nueva invita a disfrutar de estudios o paseos en compañía, recordándote que, aprender junto a otro, potencia el placer del conocimiento. Las conversaciones también cobrarán relevancia: habla de lo que más te gusta y deja que las obligaciones no lo ocupen todo.

Horóscopo de amor para Libra

Tu personalidad honesta y abierta te abre las puertas románticamente. Es el momento adecuado para terminar cualquier desacuerdo activo con tu pareja que de otra forma puede convertirse en una tediosa disputa que dure mucho tiempo. Encuentra un cierre y trata cualquier cosa de esta naturaleza para finalmente deshacerte de ese problema indeseable.

Horóscopo de dinero para Libra

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraLibra

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
