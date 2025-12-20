Horóscopo de hoy para Libra del 20 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 20 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Esta Luna Nueva invita a disfrutar de estudios o paseos en compañía, recordándote que, aprender junto a otro, potencia el placer del conocimiento. Las conversaciones también cobrarán relevancia: habla de lo que más te gusta y deja que las obligaciones no lo ocupen todo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending