Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 20 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna Nueva ilumina tu signo, abriendo un momento indicado para destacar tus talentos e iniciar proyectos o viajes que te entusiasmen. La cercanía de Venus aporta un impulso creativo y atractivo, aunque será clave ajustar expectativas y no idealizar demasiado lo que ocurra.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending