Horóscopo de hoy para Acuario del 21 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Viejos fantasmas o rivalidades podrían resurgir, ofreciendo una segunda oportunidad para cerrar asuntos pendientes. Aprovecha para liberarte de lo que quedó inconcluso y busca guía en tus protectores invisibles. Confía en su resguardo y en tu capacidad de dar fin a lo que ya no sirve.
