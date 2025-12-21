Horóscopo de hoy para Leo del 21 diciembre de 2025

Será un momento propicio para ocuparte de asuntos pendientes y poner orden en tu agenda. Aprovecha para ejercitarte y fortalecer tu cuerpo, incorporando gimnasia a tu rutina: necesitarás contar con energía y recursos para enfrentar lo que demande la jornada.

Horóscopo de amor para Leo Tu relación romántica no es complicada, es agradable y satisfactoria. Eres apreciado por tus habilidades como conversador y la habilidad de ofrecer buenos consejos. Haces planes para pasar tiempo con tu pareja y si eres soltero para encontrarte con tus amigos y compartir momentos inolvidables con ellos que recordaran por siempre.

Horóscopo de dinero para Leo Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.