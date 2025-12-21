Horóscopo de hoy para Leo del 21 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Será un momento propicio para ocuparte de asuntos pendientes y poner orden en tu agenda. Aprovecha para ejercitarte y fortalecer tu cuerpo, incorporando gimnasia a tu rutina: necesitarás contar con energía y recursos para enfrentar lo que demande la jornada.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending