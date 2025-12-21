Horóscopo de hoy para Libra del 21 diciembre de 2025

En esta etapa, tu autoridad en el hogar se afirma: marca límites con carácter y decisión, sin caer en autoritarismo. Aprovecha la energía del momento para emprender renovaciones y mejoras que refuercen tu espacio y consoliden tu presencia en tu territorio.

Horóscopo de amor para Libra Si todo parece frenético y fuera de control, es poco probable que pueda hacerse algo útil. Puedes sentir que la situación es inquietante y notar que tan irritados están los demás, especialmente aquellos que más te importan y que más quieres. Mantén un perfil bajo, espera hasta que la serenidad y normalidad regresen antes de considerar hacer algo.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.