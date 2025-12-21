window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 21 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 21 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Buscas mayor libertad y coherencia con tus deseos. Nuevas oportunidades llamarán tu atención: un viaje o proyecto especial podría abrirte caminos. Explora, déjate sorprender y aprovecha esta etapa para ampliar tu mundo, enriquecer tu experiencia y descubrir lo que realmente te inspira.

Horóscopo de amor para Tauro

Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Tauro

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

