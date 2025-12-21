window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 21 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Te concentras en ti mismo y tu impronta se hace evidente: asumirás roles de liderazgo y sobresaldrás en tus actividades. Con hijos, habrá situaciones que exigirán establecer autoridad, dejando bien definido tu lugar. Es un día para desplegar entusiasmo y afirmar tu presencia con determinación.

Horóscopo de amor para Virgo

Tu intento de proveer a aquellos que más te importan lo haces con la amabilidad y atención extra que ellos merecen. Ellos te aprecian por darles ese reconocimiento y admiran tu entusiasmo y confianza. De regreso tiene las oportunidad única de apreciarlos en una manera diferente, más cautivadora.

Horóscopo de dinero para Virgo

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

