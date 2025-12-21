Horóscopo de hoy para Virgo del 21 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te concentras en ti mismo y tu impronta se hace evidente: asumirás roles de liderazgo y sobresaldrás en tus actividades. Con hijos, habrá situaciones que exigirán establecer autoridad, dejando bien definido tu lugar. Es un día para desplegar entusiasmo y afirmar tu presencia con determinación.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending