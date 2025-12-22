Horóscopo de hoy para Acuario del 22 diciembre de 2025

Si buscas un momento para estar solo contigo, este fin de ciclo lunar te invita a hacerlo. Cierra pendientes, libera lo que ya no sirve y desocupa lo que pesa en tus maletas. Persevera, aligera cargas y siente tu mundo interior firme como una roca.

Horóscopo de amor para Acuario Tu vida romántica toma un buen ritmo, las propuestas que recibes llenan un deseo o te hacen un llamado. Al principio tal vez te sientas halagado, pero pronto se volverá demasiado. No tengas miedo de rechazar a alguien si ya fue demasiado, recuerda, solo aquellos que están realmente interesados en ti pueden aceptar un no.

Horóscopo de dinero para Acuario Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.