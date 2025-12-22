Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en Capricornio te conecta con la realidad y tu capacidad de liderazgo. Una meta importante se revela, merecedora de tu esfuerzo. Acepta nuevos desafíos con pragmatismo: la constancia será tu camino seguro hacia logros sólidos y reconocidos.
