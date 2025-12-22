window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

La Luna en Capricornio te conecta con la realidad y tu capacidad de liderazgo. Una meta importante se revela, merecedora de tu esfuerzo. Acepta nuevos desafíos con pragmatismo: la constancia será tu camino seguro hacia logros sólidos y reconocidos.

Horóscopo de amor para Capricornio

Necesitas aclarar tu vida romántica, trata de manejar esto efectivamente. Busca el dialogo cuando sea posible y trata de comprometerte ante cualquier diferencia de opinión y acepta que los demás pueden tener otra opinión. A veces la reconciliación no es posible y te ves forzado a decidir finalmente de una manera o de la otra.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

