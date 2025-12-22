window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 22 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Ejercita tu mente y aprovecha su potencial. Dedica cada día un momento a conversaciones que despierten tu curiosidad y organicen tus ideas. Busca un interlocutor sólido intelectualmente que te desafíe. Aprender y expresarte con seguridad te permitirá ganar respeto y crecer con madurez.

Horóscopo de amor para Escorpio

Los conflictos que han estado presentes finalmente necesitan ser resueltos. No esperes que los demás vengan a ti sino más bien tomas las cosas en tus manos. Mantente abierto a cualquier punto de vista alterno y encuentra una solución que les satisfaga a ambos y permita regresar a una existencia más amigable entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

