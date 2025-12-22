window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 22 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 22 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tu intimidad se intensifica, conectando con capas profundas que invitan a la indagación. Permite que emerja una versión renovada de ti. Este proceso de autodescubrimiento requiere perseverancia, pero los cambios que consigas marcarán un antes y un después en tu vida.

Horóscopo de amor para Géminis

Te ves involucrado en una discusión con tu pareja sobre una diferencia de opinión. Ambos creen que tu estas en lo correcto, sin embargo tú te das cuenta de que cada quien mira a las cosas desde su propia y limitada perspectiva y por lo tanto encuentras más fácil ignorar las protestas, dejándolos tener su propia forma aun cuando no estés de acuerdo.

Horóscopo de dinero para Géminis

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Realmente no puedes estar molesto de hacer algo. La histamina y el poder de permanencia no significan nada para ti, parece que tú necesitas una hora de descanso después de algunos minutos de sexo. Si tu amante necesita atención urgente, se requiere improvisar. Piensa en lo que puedes hacer con tus manos y labios.

