Horóscopo de hoy para Libra del 22 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 22 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

En el hogar, es momento de ejercer tu autoridad con serenidad y pragmatismo. Establece límites ante demandas excesivas y asume responsabilidades para mantener tu liderazgo en lo privado. La organización y la firmeza te harán ganar el respeto que mereces.

Horóscopo de amor para Libra

Los motivos de las personas cercanas a ti son claras como el cristal. Toma ventaja y demanda respuestas que has estado esperando. Descubres mucho sobre ellos y es fácil entender lo que los hace aprobar. Si normalmente encuentras difícil relacionarte con el sexo opuesto aprendes para ayudarte a apreciarlos en el futuro.

Horóscopo de dinero para Libra

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraLibra

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

