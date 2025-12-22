Horóscopo de hoy para Libra del 22 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 22 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el hogar, es momento de ejercer tu autoridad con serenidad y pragmatismo. Establece límites ante demandas excesivas y asume responsabilidades para mantener tu liderazgo en lo privado. La organización y la firmeza te harán ganar el respeto que mereces.
