Horóscopo de hoy para Libra del 22 diciembre de 2025

En el hogar, es momento de ejercer tu autoridad con serenidad y pragmatismo. Establece límites ante demandas excesivas y asume responsabilidades para mantener tu liderazgo en lo privado. La organización y la firmeza te harán ganar el respeto que mereces.

Horóscopo de amor para Libra Los motivos de las personas cercanas a ti son claras como el cristal. Toma ventaja y demanda respuestas que has estado esperando. Descubres mucho sobre ellos y es fácil entender lo que los hace aprobar. Si normalmente encuentras difícil relacionarte con el sexo opuesto aprendes para ayudarte a apreciarlos en el futuro.

Horóscopo de dinero para Libra El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.