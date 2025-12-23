Horóscopo de hoy para Cáncer del 23 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 23 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hay un torbellino interno que te impulsa a atravesar cambios significativos. Es momento de vaciar tu “closet interior” de temores, rencores y tristezas. Experimentarás una renovación en tu intimidad, enfrentando tabúes y descubriendo formas más auténticas de conectar con tu erotismo y tu deseo.
