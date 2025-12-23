window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 23 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 23 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Es el fin de ciertas creencias y certezas, abriendo espacio para una nueva visión. Encuentros con culturas distintas, viajes o búsquedas profundas impulsan este cambio. Exploras tu interior y amplías horizontes, transformando tu perspectiva y la manera en que comprendes la realidad.

Horóscopo de amor para Géminis

Aun cuando parezca que otros no están de acuerdo y encuentres difícil de compartir tu punto de vista, ser muy emocional no es la forma de reaccionar. Si estas involucrado con tu pareja en una pelea como esta responde adecuadamente al asunto a la mano y no solo a cosas triviales que pueden crecer y salirse de control.

Horóscopo de dinero para Géminis

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Cuando tú y tu pareja hacen el amor, das placer generosamente y también lo recibes, de ahí tu actitud revela mucho sobre tu experiencia sexual. Recordar que tu pareja quiere su parte y mostrándole verdadera pasión y tu deseo veraz, ¡la complaces y te recompensa con su propia deliciosa manera sensual!

