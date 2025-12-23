Horóscopo de hoy para Leo del 23 diciembre de 2025

Tus relaciones atraviesan un cambio radical y las alianzas se convierten en tu principal desafío. En pareja, el vínculo puede experimentar una transformación profunda; si estás soltero, sentirás una atracción intensa hacia personas misteriosas que despiertan controversia.

Horóscopo de amor para Leo Tu pareja está asombrada por tu capacidad para resolver cualquier tipo de problema que aparezca en la relación y que efectivo eres para resolver asuntos para otros y darles buenos consejos. Eres capaz de mostrarles a los demás como hacer compromisos y ofrecer apoyo a los seres queridos de manera que ellos puedan confrontar sus asuntos.

Horóscopo de dinero para Leo Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.