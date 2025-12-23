window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 23 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 23 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Libra

(09/23 – 10/22)

Te atreverás a mostrarte tal como eres, con virtudes y defectos, revelando aspectos de tu personalidad que antes ocultabas por temor al rechazo. Podrías encontrar catarsis explorando el teatro como hobby o permitirte enamorarte de alguien que te impulsa a crecer.

Horóscopo de amor para Libra

Cualquier sentimiento romántico que compartas estará intensificado, experimentas verdadero calor y afecto en una forma más apasionada. Si eres soltero, encuentras fácil conocer gente nueva e interesante, de hecho, no necesitas buscar conscientemente el poder hacer una cita con alguien con quien disfrutes la compañía, es probable que se te acerquen.

Horóscopo de dinero para Libra

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

