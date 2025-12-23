window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 23 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 23 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Los astros te invitan a explorar tus sueños y el mundo del inconsciente, despertando recuerdos de vidas pasadas. Tu sexto sentido estará más agudo que nunca, y sentirás un profundo impulso de ayudar desinteresadamente a quienes atraviesan crisis importantes.

Horóscopo de amor para Piscis

Si preguntan tu opinión podrás arrepentirte después de no haber elegido las palabras correctas con cuidado con aquellos que están cerca de ti. El acercamiento provocativo que estas tomando difícilmente será bien recibido y tal vez descubras que te tienes que pedir perdón más adelante para mejorar las relaciones.

Horóscopo de dinero para Piscis

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

