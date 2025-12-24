Horóscopo de hoy para Capricornio del 24 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 24 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las lunaciones activan temas de dinero y oportunidades. Es un momento propicio para crear un negocio rentable o mejorar tus finanzas. Recuerda que ser generoso contigo mismo y con los demás es la clave que abre las puertas a la abundancia, recibiendo la ayuda del universo.
