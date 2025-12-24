Horóscopo de hoy para Leo del 24 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna transita Acuario, tu signo complementario, destacando la importancia de la pareja. Si estás soltero, es momento de salir, socializar y divertirte, abriendo tu corazón a nuevas conexiones que podrían sorprenderte. Aparecerá alguien que escuchará lo que sientes y piensas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending