Horóscopo de hoy para Leo del 24 diciembre de 2025

La Luna transita Acuario, tu signo complementario, destacando la importancia de la pareja. Si estás soltero, es momento de salir, socializar y divertirte, abriendo tu corazón a nuevas conexiones que podrían sorprenderte. Aparecerá alguien que escuchará lo que sientes y piensas.

Horóscopo de amor para Leo Sientes que debes hacer algunos cambios. Las cansadas rutinas necesitan sacudirse y puede ser que provoques a los demás o a tu pareja para poder hacer el cambio en la situación que existe entre ustedes. Ellos responden y el resultado es probable que añada condimento a su relación y pruebe ser más inquietante de lo imaginado.

Horóscopo de dinero para Leo El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.