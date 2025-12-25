Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 diciembre de 2025

En esta Nochebuena, evita caer en la tentación de apuestas o juegos de azar que puedan poner en riesgo tu bolsillo. Maneja tus finanzas con criterio objetivo, sin dejarte llevar por caprichos momentáneos, y mantén tus recursos bajo control como un cielo despejado.

Horóscopo de amor para Capricornio Si eres vulnerable de alguna forma y necesitas afecto y ternura de tu pareja, muéstrale exactamente cómo te sientes y encontraras que no podrá resistirse a ti. Si no tienes pareja, o si tu relación no va muy bien, estarás disponible fácilmente para otro prospecto.

Horóscopo de dinero para Capricornio Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.