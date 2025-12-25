Horóscopo de hoy para Escorpio del 25 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Nochebuena puede traer personas que intenten alterar el clima del hogar. No te preocupes: enfrentando los desafíos con solidaridad y respeto hacia los miembros de tu familia, podrás mantener la unidad. Si los jóvenes desean volar, acompáñalos dejando espacio para su libertad.
