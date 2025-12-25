Horóscopo de hoy para Libra del 25 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 25 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En esta Nochebuena, el amor puede sorprenderte cuando menos lo esperes. Mantén la calma y evita reacciones impulsivas que puedan asustar a tu posible media naranja. Si quieres que tu historia tenga un final feliz, actúa con frescura y disfruta de cada instante.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending