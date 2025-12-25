window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 25 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Durante esta Nochebuena, en medio de tus momentos de esparcimiento, puede surgir un imprevisto laboral, como una tarea inesperada o una llamada importante. No te agobies: encuentra soluciones rápidas, mantén la buena energía y sigue disfrutando, porque el estrés no te ayudará a nada.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si eres incapaz de concéntrate en tus propios proyectos, mejor piensa en hacer algo especial para alguien. Primero considera quienes la persona a la que estas más cercana y exactamente que puedes hacer por ella. Usando tu imaginación puedes crear conscientemente una sorpresa que será cálidamente apreciada por la persona que quieres.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

