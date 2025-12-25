window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 25 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 25 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Virgo

(08/22 – 09/22)

Durante esta Nochebuena, tu mente puede anhelar escapar de la rutina y viajar a lugares lejanos. Si no es posible en la realidad, canaliza tu creatividad e inventiva para generar cambios aplicables. Pequeñas acciones cotidianas traerán la gran renovación que tanto anhelas.

Horóscopo de amor para Virgo

Las personas valoran las cualidades de auto control y confianza que muestras. Disfrutas de ser popular y eres alentado por esto y capaz de hacer progreso con otras cosas que previamente no habías querido perseguir. Tu habilidad para mostrar cierto interés y un cierto grado de paciencia al final es probable que sea recompensado.

Horóscopo de dinero para Virgo

Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

