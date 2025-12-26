Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 diciembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de diciembre de 2025.

03/21 – 04/19

En esta Navidad, sentirás una vibración amorosa que te conecta con todos los seres del universo. Reserva un instante para ti, sin espectadores, y deja que la música despierte sensaciones dormidas, sensibilizando tu alma y llenándote de plenitud, como una gota que se funde en el océano.

04/20 – 05/20

La Navidad invita a la vida social: salidas grupales, encuentros con amigos y momentos de diversión. Disfruta shows musicales, bares o rumba. Este intercambio te permitirá sintonizar con una energía fascinante, disolver barreras y celebrar la unión con quienes te rodean.

05/21 – 06/20

Durante estas fiestas, tus responsabilidades te darán la oportunidad de destacar por abnegación y entrega. Tus logros serán reconocidos y tu ejemplo inspirará a quienes te observan. La Navidad será el momento perfecto para recibir respeto y afecto por tus esfuerzos y dedicación.

06/21 – 07/20

Esta Navidad es propicia para conectarte con tu autoconfianza, fluir y transportarte hacia lo que anhelas. El panorama invita a viajar, vivir experiencias trascendentes, estudiar o iniciar un nuevo camino espiritual. Sigue tu brújula interior y permite que tu intuición guíe tus movimientos.

07/21 – 08/21

En esta Navidad, tu deseo se intensifica y tu anhelo de fusión crece. Compartir la intimidad con quien te atrae se vuelve mágico. La entrega de cuerpo y alma genera una química única, y el amor te atraviesa, renovándote como una catarata restaurativa.

08/22 – 09/22

Durante estas fiestas, tus ganas de compartir momentos románticos se magnifican. Si estás en pareja, la conexión fluye; si estás solo, alguien despertará tus fantasías. Que la comprensión y la empatía guíen tus vínculos, abriendo la puerta a una experiencia mágica e inspiradora.

09/23 – 10/22

En Navidad, encarnarás un espíritu servicial, dedicándote a lo cotidiano y al cuidado de ti mismo y de los demás. Mantener tu salud será clave para sentirte pleno. Hidrata tu piel y asegúrate de que tus plantas y mascotas reciban lo necesario para su bienestar.

10/23 – 11/22

Esta Navidad sentirás una enorme inspiración para expresarte auténticamente, sin restricciones. Tus sueños estarán en sintonía con los de tu ser amado, recreando la ilusión. Recuperarás la magia de los cuentos de hadas y te abrirás a la maravilla y la alegría que trae la vida.

11/23 – 12/20

En esta Navidad, tus emociones te invitan a disfrutar del hogar y a sumergirte en recuerdos. Ecos del pasado y momentos memorables llegarán como olas, ayudándote a comprender el presente. Al abrir tu cofre de recuerdos, hallarás más de una gema preciosa que ilumina tu camino.

12/21 – 01/19

Esta Navidad te invita a disolver la rigidez y desnudar tu alma. Al poner palabras a tus emociones, sentirás un gran alivio. Alguien cercano estará dispuesto a escucharte con comprensión, ofreciéndote una mirada empática que te ayudará a sentirte acompañado.

01/20 – 02/18

Los angelitos de esta Navidad se encargarán de que no te falte nada. Sentirás al universo como una madre que te mece en sus brazos. Continúa la cadena de abundancia ayudando a quienes lo necesitan: la solidaridad será tu verdadera riqueza.

02/19 – 03/20

En esta Navidad será un día pleno de proyectos nuevos. Tu sensibilidad brillará y tu creatividad inspirará a quienes te rodean. Procura cuidar tu aura, ya que eres receptivo a las energías del entorno. Permítete fluir y canalizar tu talento de manera intuitiva.