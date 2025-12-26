Horóscopo de hoy para Acuario del 26 diciembre de 2025

Los angelitos de esta Navidad se encargarán de que no te falte nada. Sentirás al universo como una madre que te mece en sus brazos. Continúa la cadena de abundancia ayudando a quienes lo necesitan: la solidaridad será tu verdadera riqueza.

Horóscopo de amor para Acuario Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Acuario Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.