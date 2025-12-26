Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Esta Navidad te invita a disolver la rigidez y desnudar tu alma. Al poner palabras a tus emociones, sentirás un gran alivio. Alguien cercano estará dispuesto a escucharte con comprensión, ofreciéndote una mirada empática que te ayudará a sentirte acompañado.
