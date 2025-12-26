Horóscopo de hoy para Escorpio del 26 diciembre de 2025

Esta Navidad sentirás una enorme inspiración para expresarte auténticamente, sin restricciones. Tus sueños estarán en sintonía con los de tu ser amado, recreando la ilusión. Recuperarás la magia de los cuentos de hadas y te abrirás a la maravilla y la alegría que trae la vida.

Horóscopo de amor para Escorpio Cuando estas con las personas que más te importan, te encuentras fácilmente en la misma longuitud de onda que alguien más que tu consideras muy especial. No pierdas la oportunidad para hacerte notar o dejes que que te abrumen con toda la atención que te dan. Muestra que mereces toda la amabilidad que recibes.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.