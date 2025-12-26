Horóscopo de hoy para Leo del 26 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 26 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En esta Navidad, tu deseo se intensifica y tu anhelo de fusión crece. Compartir la intimidad con quien te atrae se vuelve mágico. La entrega de cuerpo y alma genera una química única, y el amor te atraviesa, renovándote como una catarata restaurativa.
