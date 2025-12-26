Horóscopo de hoy para Libra del 26 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 26 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En Navidad, encarnarás un espíritu servicial, dedicándote a lo cotidiano y al cuidado de ti mismo y de los demás. Mantener tu salud será clave para sentirte pleno. Hidrata tu piel y asegúrate de que tus plantas y mascotas reciban lo necesario para su bienestar.
