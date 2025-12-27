Horóscopo de hoy para Aries del 27 diciembre de 2025
Hoy la Luna te invita a bajar el ritmo y evitar proyectos gigantes que terminen agotándote. Conéctate con tus emociones más íntimas y comparte afecto sin reservas. La empatía hacia todos, más allá de creencias o fronteras, será tu mejor guía.
