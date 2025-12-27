Horóscopo de hoy para Sagitario del 27 diciembre de 2025
Podrías quedar atrapado en tus propios pensamientos, pero el día te invita a mirar hacia tu gente. Al dedicarles tiempo y cariño, algo dentro de ti se aquieta. Ese gesto simple nutre tus emociones y te recuerda las bendiciones que recibes cuando vuelves a tus raíces.
