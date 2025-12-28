Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 diciembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de diciembre de 2025.

03/21 – 04/19

Sentirás un impulso poderoso hacia la independencia, algo que podría generar fricciones con personas formales. Evita que la búsqueda de estatus te haga perder de vista quién eres, qué quieres y cuál es tu deseo esencial. No intentes cumplir expectativas que no te pertenecen.

04/20 – 05/20

Es posible que experimentes molestias difíciles de explicar, en su mayoría de origen emocional y ligadas a asuntos del pasado aún no resueltos. Por más tentadoras que sean las propuestas que aparezcan, necesitas momentos de soledad para reencontrarte contigo y cerrar temas pendientes.

05/21 – 06/20

Te moverás en ambientes sociales variados, interactuando con personas de todo tipo. Si quieres integrarte mejor a tu grupo, será clave moderar ciertos deseos inoportunos. Antes de ir tras una ambición secreta, prioriza el avance colectivo: allí reside tu verdadero triunfo.

06/21 – 07/20

Podrías enfrentar obstáculos y demoras en lo profesional debido a diferencias de criterio con colegas. El trabajo incluso podría alejarte un poco de tu pareja. Aun así, quien esté a tu lado debe comprender cuándo acompañar en silencio para que avances con fuerza hacia tus metas.

07/21 – 08/21

Aunque disfrutes de tus tareas, el peso de la rutina podría generar estrés o desánimo. Te hará bien buscar una actividad inspiradora fuera del trabajo. Cuando corras el telón de lo cotidiano, surgirá un amanecer interno que te conectará con un afluente más vasto.

08/22 – 09/22

Hoy podrían aparecer demoras en herencias, sucesiones, seguros o bienes compartidos. También podrías sentir cierta inhibición en la intimidad. Recuerda que muchas veces eres tú propia barrera: mirarte desde adentro te permitirá saltarla y recuperar la potencia propia de tu energía personal.

09/23 – 10/22

Podrías entrar en discusiones de pareja relacionadas con temas domésticos. Será importante superar mandatos familiares que limitan tu plenitud con el otro. Algunas relaciones que ya no te estimulan caerán por su propio peso y las dejarás atrás para abrir espacio a vínculos más vitales.

10/23 – 11/22

La tensión y el agotamiento pueden surgir por exceso de trabajo y preocupaciones. Incluso algunas molestias físicas podrían afectar tu rendimiento. Presta atención a tu postura al sentarte o al dormir para evitar contracturas y dolores; tu cuerpo te pide que te ocupes de él.

11/23 – 12/20

Podrías sentir que te faltan recursos para brillar como quisieras, pero quien te aprecie de verdad reconocerá tu esencia sin filtros. Evita gestos mezquinos, que nada tienen que ver con el amor. En este ámbito, la espontaneidad será tu mejor aliada para avanzar.

12/21 – 01/19

Deja la vanidad a un lado y atiende esos asuntos familiares que reclaman tu presencia de inmediato. Está muy bien que te valores y priorices tu bienestar, pero no a costa de evadir los pedidos de tu círculo íntimo, que esta vez son totalmente pertinentes.

01/20 – 02/18

Es un buen momento para tender puentes con tu entorno. Una simple caminata por tu barrio puede convertirse en tu fórmula instantánea para aliviar las penas de amor y levantar el ánimo. Los tiempos difíciles comienzan a quedar atrás; orienta tu mente hacia lo que renace.

02/19 – 03/20

