Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Deja la vanidad a un lado y atiende esos asuntos familiares que reclaman tu presencia de inmediato. Está muy bien que te valores y priorices tu bienestar, pero no a costa de evadir los pedidos de tu círculo íntimo, que esta vez son totalmente pertinentes.
