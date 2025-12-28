Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 diciembre de 2025

Deja la vanidad a un lado y atiende esos asuntos familiares que reclaman tu presencia de inmediato. Está muy bien que te valores y priorices tu bienestar, pero no a costa de evadir los pedidos de tu círculo íntimo, que esta vez son totalmente pertinentes.

Horóscopo de amor para Capricornio Sintiéndote confiado y contento, tienes un efecto estimulante en las personas que conoces y eres visto como una persona con quien es interesante hablar. Si eres soltero usa tu acercamiento relajado, coquetea y toma ventaja de una nueva amistad prometedora que tiene el potencial de desarrollarse en algo más romántico en el futuro.

Horóscopo de dinero para Capricornio En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.