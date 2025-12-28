Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 diciembre de 2025

La tensión y el agotamiento pueden surgir por exceso de trabajo y preocupaciones. Incluso algunas molestias físicas podrían afectar tu rendimiento. Presta atención a tu postura al sentarte o al dormir para evitar contracturas y dolores; tu cuerpo te pide que te ocupes de él.

Horóscopo de amor para Escorpio Cuando estas con las personas que más te importan, te encuentras fácilmente en la misma longuitud de onda que alguien más que tu consideras muy especial. No pierdas la oportunidad para hacerte notar o dejes que que te abrumen con toda la atención que te dan. Muestra que mereces toda la amabilidad que recibes.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.