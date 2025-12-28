window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La tensión y el agotamiento pueden surgir por exceso de trabajo y preocupaciones. Incluso algunas molestias físicas podrían afectar tu rendimiento. Presta atención a tu postura al sentarte o al dormir para evitar contracturas y dolores; tu cuerpo te pide que te ocupes de él.

Horóscopo de amor para Escorpio

Cuando estas con las personas que más te importan, te encuentras fácilmente en la misma longuitud de onda que alguien más que tu consideras muy especial. No pierdas la oportunidad para hacerte notar o dejes que que te abrumen con toda la atención que te dan. Muestra que mereces toda la amabilidad que recibes.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending