Horóscopo de hoy para Leo del 28 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Aunque disfrutes de tus tareas, el peso de la rutina podría generar estrés o desánimo. Te hará bien buscar una actividad inspiradora fuera del trabajo. Cuando corras el telón de lo cotidiano, surgirá un amanecer interno que te conectará con un afluente más vasto.
