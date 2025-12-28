Horóscopo de hoy para Libra del 28 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Podrías entrar en discusiones de pareja relacionadas con temas domésticos. Será importante superar mandatos familiares que limitan tu plenitud con el otro. Algunas relaciones que ya no te estimulan caerán por su propio peso y las dejarás atrás para abrir espacio a vínculos más vitales.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending