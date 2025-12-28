Horóscopo de hoy para Libra del 28 diciembre de 2025

Podrías entrar en discusiones de pareja relacionadas con temas domésticos. Será importante superar mandatos familiares que limitan tu plenitud con el otro. Algunas relaciones que ya no te estimulan caerán por su propio peso y las dejarás atrás para abrir espacio a vínculos más vitales.

Horóscopo de amor para Libra Encuentras difícil decir que no a los pedidos y demandas de los demás. Pareces más que deseoso de hacer compromisos que normalmente no tolerarías o considerarías. Es importante que seas más selectivo sobre con quien pasas el tiempo. Evita a los individuos que siempre están tratando de sacar ventaja de tu buena naturaleza.

Horóscopo de dinero para Libra Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.